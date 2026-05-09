I Encontro “CRESCER” debate desenvolvimento infantil no Porto Santo

O Município do Porto Santo acolheu, hoje, o I Encontro “CRESCER – Do Risco à Prevenção no Desenvolvimento Infantil”, uma iniciativa que reuniu uma equipa multidisciplinar especializada na área da saúde pediátrica e do desenvolvimento infantil, promovendo um momento de formação, partilha de conhecimentos e reflexão sobre intervenção precoce e preventiva na infância.

O encontro insere-se no trabalho desenvolvido pelo projecto CRESCER – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil, que abriu portas a 25 de Outubro de 2021, com o objectivo de disponibilizar às crianças e famílias da Região Autónoma da Madeira um serviço diferenciado, multidisciplinar e assente na evidência científica.

Sob direcção técnica de Ana Marques e Cristina Aveiro, o projecto nasceu da necessidade de aproximar cuidados especializados nas áreas do neurodesenvolvimento, linguagem, aprendizagem, comportamento e desenvolvimento infantil, promovendo uma intervenção individualizada, integrada e centrada na criança e na família.

Com este encontro, o CRESCER reforça a intenção de aproximar a sua atuação ao Porto Santo, procurando garantir um acesso mais próximo a cuidados especializados, conhecimento científico e experiências terapêuticas complementares, em articulação com as respostas já existentes no território.

Esta aproximação surge também no contexto dos constrangimentos associados à dupla insularidade, procurando dar resposta às necessidades das crianças, famílias e comunidade educativa da ilha.

A implementação e continuidade deste trabalho no Porto Santo será reforçada através de uma parceria com a Fundação Nossa Senhora da Piedade, que permitirá a deslocação à ilha de profissionais especializados nas áreas da Terapia da Fala, Terapia Ocupacional, Psicologia e Psicomotricidade.

Está igualmente prevista a dinamização de programas de prevenção, promoção e estimulação nas áreas da linguagem, cognição e desenvolvimento psicomotor.

Segundo a organização, esta colaboração permitirá "criar respostas mais integradas, acessíveis e ajustadas às necessidades das crianças, famílias e comunidade educativa do Porto Santo, promovendo uma intervenção especializada, preventiva e de proximidade".

O Município do Porto Santo sublinha a importância de iniciativas desta natureza, reconhecendo as dificuldades no acesso a serviços especializados na área da saúde infantil e pediátrica, e reafirma a sua disponibilidade para acolher futuros projectos e encontros que contribuam para o desenvolvimento e bem-estar da população infantil da ilha.