Cruzeiros com partidas do Funchal
De Novembro 2026 a Março 2026
Imagine-se a acordar com uma vista diferente… Onde o azul infinito do mar, o aroma a café fresco e o som suave das ondas o convidam a viver um novo dia. Para muitos, esta é a definição de férias perfeitas.
E a boa notícia? Essa experiência pode começar aqui mesmo, na Madeira, com partidas do Funchal para destinos de sonho.
Por que escolher um cruzeiro com partida do Funchal?
- Conveniência: evita voos e conexões, embarcando directamente na Madeira;
- Variedade de destinos: em poucos dias pode visitar várias cidades e países;
- Conforto total: hospedagem, refeições e entretenimento incluídos.
- Experiência premium: navios modernos, altamente equipados com spas, piscinas, espetáculos e gastronomia internacional.
Se procura conforto, diversão e a emoção de explorar novos destinos a partir do mar, estas são as melhores ofertas de cruzeiros que não vai querer perder.
Cruzeiro | MSC Fantasia – 8 dias do Funchal a Canárias
Desde 696€ por pessoa.
Funchal – Ilhas Canárias | 8 Dias | Partidas: Dezembro de 2026 a Março de 2027
Cruzeiro | Costa Smeralda – do Funchal a Canárias
Desde 849€ por pessoa.
Funchal – Ilhas Canárias | 8 Dias | Partidas: 28 de Janeiro de 2027
Cruzeiro | Costa Smeralda – do Funchal a Canárias
Desde 864€ por pessoa.
Funchal – Ilhas Canárias | 8 Dias | Partidas: 4, 11, 18 a 25 de Fevereiro 2027
Cruzeiro | MSC Virtuosa – do Funchal ao Rio
Desde 993€ por pessoa.
Funchal – Rio de Janeiro | 13 Dias | Partida: 19 de Novembro de 2026
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