Grupo Pestana explica "como preparar o estágio curricular" ao alunos do Liceu

Os assistentes do departamento dos Recursos Humanos do Grupo Pestana, Sandra Rodrigues e Andres Abreu, falaram aos alunos da Escola Secundária Jaime Moniz sobre "como preparar o estágio curricular 2026". A iniciativa surge da necessidade de os alunos de um Curso de Educação e Formação terem de realizar um estágio curricular de 210 horas, numa empresa.

Segundo explica nota à imprensa, a iniciativa partiu da direcção do curso de Informação e Animação Turística (CEF6C2) com o objectivo de sensibilizar os 25 discentes desta turma para as melhores atitudes e práticas em contexto laboral de estágio. A ESJM tem um protocolo de cooperação com o Grupo Pestana, há já alguns anos, e é neste âmbito que 25 alunos do Curso CEF62 fazem os seus estágios nos diversos hotéis do Grupo Pestana, de 1 de Junho a 15 de Julho.

"Esta palestra contou também com a presença dos alunos do Curso Técnico de Gestão do Ambiente (CEF6C1), que assim puderam enriquecer os seus conhecimentos sobre as melhores práticas em estágio e as oportunidades profissionais futuras que o Grupo Pestana oferece", indica.