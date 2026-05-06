Céu muito nublado e chuva a perder força ao longo do dia

O arquipélago da Madeira vai estar esta quarta-feira, 6 de Maio, sob a influência de céu muito nublado, com períodos de chuva ou aguaceiros, segundo a previsão do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA). Ainda assim, a precipitação deverá diminuir de frequência e intensidade a partir do meio da tarde.

O vento vai soprar moderado de nordeste, com velocidades entre os 20 e os 35 km/h, tornando-se gradualmente

fraco a moderado (10 a 25 km/h) a partir do final da manhã e rodando para norte a partir do final da tarde.

No Funchal, o cenário será semelhante, com céu muito nublado e ocorrência de chuva ao longo do dia, também a abrandar a partir da tarde. O vento deverá ser fraco a moderado, vindo do quadrante leste, mantendo-se a tendência de ligeira descida térmica.

Na Madeira os termómetros vão oscilar entre os 15 e os 19ºC e no Porto Santo entre os 14 e os 19ºC.

Quanto ao estado do mar, na costa norte são esperadas ondas de norte/nordeste entre 1 e 1,5 metros, enquanto na costa sul as ondas deverão ser inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar ronda os 18 a 19ºC.