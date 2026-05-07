Capotamento na Via Rápida deixa mulher ferida
Viatura ligeira capotou após ter sido atingida por outro carro quando seguia na VR no sentido Ribeira Brava - Machico
Uma mulher ficou ferida na tarde desta quinta-feira, 7 de Maio, na sequência de um acidente de viação na Via Rápida.
Segundo apurou o DIÁRIO, a vítima foi transportada ao Hospital Central do Funchal pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses depois de a viatura ligeira em que seguia ter capotado após ter sido atingida por outro carro.
A mulher de 34 anos, que apresentava queixas de dor na cervical, foi imobilizada e transportada às urgências pela corporação dos Voluntários Madeirenses, que se dirigiu ao local com um contingente de sete elementos apoiados por duas viaturas, nomeadamente uma ambulância e um veículo de desencarceramento.
O acidente ocorreu na Via Rápida, no sentido Ribeira Brava - Machico, uma das vias mais movimentadas do arquipélago da Madeira, em plena hora de ponta, provocando forte congestionamento automóvel com filas de trânsito a atingir uma extensão superior aos sete quilómetros.
