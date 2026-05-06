Mulher ferida em colisão na Estrada da Eira do Serrado

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram accionados, esta tarde, para uma colisão entre duas viaturas na Estrada da Eira do Serrado.

Do acidente resultou uma vítima, uma mulher de 28 anos, que se queixava de dores na cabeça, após ter embatido no banco da frente.

Para o local foi mobilizada uma ambulância, com três elementos. A vítima foi assistida no local e posteriormente levada para o hospital.