Pimenta na final da Taça do Mundo de canoagem em Brandeburgo, K4 500 metros foi quarto

O português Fernando Pimenta qualificou-se hoje para a final de K1 1.000 metros da Taça do Mundo de canoagem de velocidade, na cidade alemã de Brandeburgo, onde o K4 500 metros luso voltou a ser quarto classificado.

Gustavo Gonçalves, João Ribeiro, Messias Baptista e Pedro Casinha voltaram a ficar à beira das medalhas, repetindo o quarto lugar da primeira Taça do Mundo, disputada em Szeged, na Hungria.

Os campeões europeus e mundiais terminaram a regata decisiva em 01.21,47 minutos, a 01,05 segundos da embarcação alemã, vencedora, e, tal como na prova anterior, dos quartetos da Hungria e da Austrália, hoje segundo e terceiro classificados, respetivamente.

Depois de terem ficado a dois centésimos de segundo do pódio, desta vez a diferença foi maior, de 77, para os australianos, que arrecadaram o bronze.

Também hoje, Fernando Pimenta assegurou a presença na final de K1 1.000 metros, ao terminar em segundo na terceira semifinal, com o tempo de 03.33,93 minutos, a quatro centésimos do argentino Agustin Vernice.

O medalha de bronze em K1 1.000 metros em Tóquio2020 e prata em K2 1.000 metros em Londres2012, com Emanuel Silva, disputa a regata decisiva no sábado, procurando reeditar o duplo êxito de Szeged, onde também venceu no K1 5.000 metros, distância em que entra na final direta, no domingo.

Já Bruno Brasileiro foi relegado para a Final B de K1 1.000, com o quinto posto na segunda semifinal (03.35,89).

A segunda jornada da segunda Taça do Mundo de regatas em linha saldou-se ainda pelos apuramentos para as semifinais de Gustavo Gonçalves, em K1 500 metros, Clara Duarte e Teresa Portela, em K2 500 metros, assim como João Ribeiro e Messias Baptista e Iago Bebiano e Pedro Casinha, na mesma prova, na vertente masculina.

Nas canoas, Beatriz Fernandes e Inês Penetra não foram além do quarto lugar na Final B de C2 500 metros, terminando a competição no 12.º posto, enquanto Inês Penetra quedou-se pelo sexto lugar nas eliminatórias.

Beatriz Fernandes vai voltar a competir no sábado, na Final B de C1 500 metros.