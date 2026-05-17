CDU afirma que "obra da estrada na Travessa do Pico da Igreja é vitória das populações"

A CDU assinalou uma "conquista histórica" para a população da Travessa do Pico da Igreja, em São Martinho, com o início da obra da estrada na travessa do Pico da Igreja até à Travessa do Castanheiro, uma vez que esta era uma reinvindicação há mais de duas décadas.

Numa acção de contacto com a população, Duarte Martins afirma que a visita serviu para celebrar o desfecho de um processo de luta moroso, com a ida das populações à reunião pública de câmara, de reuniões com as populações, com abaixo-assinados. "Ficou demonstrado que a persistência e a união da população conseguiram romper com anos de inércia", aponta.

Este é um caso em que a luta valeu a pena. São mais de 20 anos de promessas adiadas e de dificuldades diárias para quem aqui vive, mas a população da Travessa do Pico da Igreja recusou-se a desistir. Esta vitória prova que quem não luta perde sempre, mas quem persiste, vence. Duarte Martins

A CDU, através de comunicado, reitera o firme compromisso em continuar a dar voz às aspirações das comunidades locais, assegurando que o contacto direto com as populações continuará a ser a base da sua ação política, sempre em defesa dos direitos e da qualidade de vida das populações do Funchal.