Governo Regional preocupado com possível redução de voos para a Madeira

O secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, admitiu esta sexta-feira preocupação face à possibilidade de redução de voos para a Madeira, devido ao actual contexto internacional e aos impactos da crise energética no sector da aviação.

À margem das iniciativas da Festa da Flor, no Funchal, o governante reconheceu que a situação é acompanhada com apreensão pelo Executivo madeirense, embora sublinhe que, até ao momento, não existe qualquer indicação concreta de redução de ligações aéreas para a Região.

“Não temos ainda qualquer consequência que se faça sentir, nem as companhias que operam com a Madeira anunciaram qualquer redução da oferta de lugares”, afirmou.

Eduardo Jesus considerou, no entanto, que o actual cenário internacional poderá vir a afetar a mobilidade aérea, caso se agravem as dificuldades energéticas e operacionais no sector.

“É uma situação naturalmente apreensiva porque é uma limitação à mobilidade das pessoas e isso, a acontecer, terá necessariamente efeito”, declarou.

Apesar das preocupações, o secretário regional garantiu que o Governo Regional continua sem receber qualquer sinal negativo por parte das companhias aéreas ou operadores turísticos com quem trabalha regularmente.

As declarações surgem numa altura em que a Madeira atravessa um dos períodos de maior procura turística do ano, impulsionado pela Festa da Flor.