Clássicos floridos desfilam hoje na Avenida

Hoje é o dia dos clássicos saírem das garagens e tornarem-se as estrelas do asfalto, uma vez mais, mas desta feita acompanhadas pelas flores e pelos integrantes dos grupos que participam na Festa da Flor. Este domingo promete ser mais um dos eventos marcantes do cartaz, pois entre o rugido suave dos motores clássicos, em passeio pela Avenida do Mar, o ritmo do folclore e os acordes da música ao vivo, o Funchal transforma-se num palco a céu aberto para residentes e visitantes. E até o clima promete ajudar, ao contrário do domingo passado.

O momento mais aguardado do dia será, sem dúvida, o Madeira Flower Classic Auto Parade 2026, que arranca às 16h30 com um desfile de aproximadamente 350 viaturas — automóveis e bicicletas clássicos — pela baixa da cidade, nomeadamente entre a Avenida do Mar e a Avenida Sá Carneiro. O Madeira Flower Classic Auto Parade é, cada vez mais, um evento central da Festa da Flor, uma fusão perfeita entre carros clássicos e beleza floral, que tanto residentes como turistas aguardam com entusiasmo.

As viaturas percorrem a ritmo lento o asfalto, num desfile elegante, onde tradição, paixão automóvel e o espírito festivo da cidade se cruzam naturalmente, embelezado pelas flores e pelo colorido dos vestidos. O som inconfundível dos motores clássicos ecoa por entre a multidão que se amontoa nas duas bermas, as carroçarias reluzem sob o sol da primavera madeirense (e hoje parece que será mesmo assim).

O itinerário, omo referido, parte da Avenida Francisco Sá Carneiro, segue pela Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses na faixa norte até à Praça da Autonomia, regressando pela faixa sul até à Rotunda Harvey Foster. No final, até às 18h30, os veículos ficam em exposição na Avenida Francisco Sá Carneiro, dando ao público a oportunidade de os admirar de perto.

Como já é tradição, o desfile não se fica pelos automóveis. Como também afloramos, o evento conta com a imprescindível colaboração dos figurantes, envolvendo centenas de pessoas, trajadas com elementos alusivos à flor, que acompanham as viaturas e conferem ao cortejo uma dimensão humana e festiva que o distingue de qualquer simples exposição automóvel.

Existe ainda um concurso que desafia os proprietários a enfeitar os seus veículos com flores, sendo depois avaliados por um júri segundo critérios de criatividade, originalidade, impacto visual e materiais utilizados.

Antes do arranque da parada, a Placa Central da Avenida Arriaga já terá animação garantida. De manhã, às 11h00, é o Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova a ocupar a Área Folk, seguido, às 15h00, pelo Grupo de Folclore de Machico, mantendo viva a tradição etnográfica que é parte indissociável da identidade madeirense.

Mais à tarde, às 18h00, o Palco dos Concertos recebe o Trio Décio Abreu, e à noite, às 21h00, é a vez da Sandra d'Oria Band encerrar o dia em grande.

A programação estende-se ainda ao interior da ilha, com os Concertos da Flor – Divas da Madeira, marcados para as 17h00 no Chão da Ribeira, no Seixal. Associados à Festa da Flor mas espalhados pela ilha, os concertos de entrada gratuita realizam-se em espaços particularmente simbólicos da região.

Este do Chão da Ribeira, com as suas levadas, vinhas em socalco e a grandiosidade da natureza nortenha como pano de fundo, será um cenário único para celebrar as vozes da Madeira.

Um domingo para ver, ouvir e sentir — de flores, de clássicos e de cultura.

Outros assuntos em agenda

14h45 - Marítimo recebe o Valadares Gaia em jogo para a Liga BPI feminina, no Estádio do Marítimo

18h00 - Marítimo recebe o Belenenses para o campeonato Nacional da I Divisão de andebol masculino, no Pavilhão do Marítimo

18h30 - Nacional A recebe o Estrela da Calheta em jogo para a Divisão de Honra Regional, no Cristiano Ronaldo Campus

Efemérides

Estes são os principais acontecimentos registados neste mesmo dia 10 de Maio, Dia Mundial do Lúpus, que, resumidamente, é uma doença inflamatória crónica autoimune, no qual o sistema imunológico ataca por engano tecidos saudáveis:

1750 - O médico português João Mendes Sacheti Barbosa é eleito membro da Real Sociedade de Londres.

1906 - Nasce António Ferreira Gomes, bispo do Porto que desafiou a ditadura do Estado Novo, de António Oliveira Salazar ao escrever a 13 de julho de 1958, o "Pró memória", conhecido como carta a Salazar.

1913 - Nasce o ator e declamador João Villaret.

1919 - É promulgada a Lei de Águas, decreto n.º 5787-IIII, emitido pelo Ministério do Comércio e Comunicações e publicado no Diário do Governo nº. 98/1919, que insere várias disposições sobre as águas de domínio público e de domínio privado. Quanto às primeiras, dispõe sobre o seu uso e aproveitamento por concessão, nomeadamente, de utilidade pública. Quanto às águas particulares, dispõe sobre o seu aproveitamento e servidões relativas ao uso das mesmas. Estabelece ainda disposições gerais e transitórias sobre esta matéria.

1922 - É formalmente criada, em Lisboa, a Federação Portuguesa de Esgrima.

1933 - As forças militarizadas do partido nazi de Hitler, as SA, queimam, em toda a Alemanha, obras dos autores proibidos pelo regime, que vão de JW Goethe a Heinrich Heine, Holderlin, Thomas Mann ou Shakespeare.

1937 - O navio Creoula é lançado à água. O Creoula é um lugre de quatro mastros construído nos estaleiros da CUF, em Lisboa, para a Parceria Geral das Pescarias.

Foto Arquivo/Leonel Martinho de Nóbrega

1939 - É fundado o Rio Ave Futebol Clube.

1940 - II Guerra Mundial. As forças nazis invadem a França, a Bélgica, a Holanda e o Luxemburgo. Demite-se o primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain. É substituído por Winston Churchill.

1944 - É aprovada por unanimidade, a Declaração de Filadélfia, durante a 20.ª sessão da Conferência Internacional do Trabalho (OIT) realizada em Filadélfia, Estados Unidos. O documento adotado foi oficialmente assinado numa cerimónia na Casa Branca, em Washington, na secretária presidencial de F.D. Roosevelt. A Declaração alarga o âmbito do trabalho da OIT, focando uma série de princípios fundamentais que ainda hoje incorporam o trabalho da Organização.

1958 - Humberto Delgado, candidato da Oposição Democrática à presidência portuguesa, pronuncia a frase "Obviamente, demito-o" sobre Salazar, numa conferência de imprensa no Café Chave d'Ouro, em Lisboa.

1967 - Morre, com 91 anos, a atriz Palmira Bastos, fez parte da Companhia Amélia Rey Colaço-Robles Monteiro e em 1931, integrou os quadros do Teatro Nacional Dona Maria II.

1968 - Registam-se os confrontos mais violentos entre estudantes e polícia, desde o início da crise estudantil, em França. Os estudantes ocupam o Quartier Latin e fazem barricadas. Há levantamentos em Bordéus, Grenoble, Lille, entre outras cidades francesas.

1972 - José Afonso interpreta pela primeira vez em público "Grândola Vila Morena", em Santiago de Compostela.

1973 - É constituída a Frente Polisário, movimento pela independência do Saara Ocidental, antiga colónia espanhola até 1975.

1981 - Primeira vitória do socialista François Mitterrand nas eleições presidenciais francesas.

1984 - Morre, com 41 anos, após dez dias em coma, o ciclista português Joaquim Agostinho.

1986 - Um incêndio destrói o Teatro Maria Vitoria, em Lisboa.

1990 - O porta-voz do Conselho de Ministros, Marques Mendes, anuncia uma proposta de Lei que estabelece a extinção da Reforma Agrária até ao final do ano e de uma nova lei de bases de desenvolvimento e fomento agrícola.

1991 - O general Vasco Rocha Vieira assume as funções de governador de Macau.

- O Papa João Paulo II começa uma visita de quatro dias a Portugal.

Foto Arquivo/Helder Spínola/Aspress

1993 - A escritora Maria Judite de Carvalho ganha o Grande Prémio de Crónica da Associação Portuguesa de Escritores.

1994 - O líder histórico do Congresso Nacional Africano ANC, Nelson Mandela, de 75 anos, é investido como Presidente da África do Sul saído de eleições multirraciais e democráticas, um dia depois de consagrado pelo Parlamento recém-eleito.

1996 - Francisco Umbral, escritor e jornalista espanhol, recebe o Prémio Príncipe das Astúrias das Letras.

1997 - O supercomputador da empresa IBM Deep Blue vence o russo Garry Kasparov, campeão mundial de xadrez, em Nova Iorque, Estados Unidos.

1998 - O Sinn Fein, braço político do Exército Republicano Irlandês (IRA), decide, por maioria, apoiar o plano de paz para o Ulster (usado por muitos para se referir à Irlanda do Norte)

1999 - Milícias pró-integracionistas lançam a violência em Díli, capital de Timor-Leste.

2004 - O juiz internacional Nicholas Koumjian, do Painel Especial de Crimes Graves em Timor-Leste, emite um mandado de captura contra o ex-ministro da Defesa e comandante das forças armadas da Indonésia, general Wiranto, acusado de crimes de guerra e contra a Humanidade em Timor-Leste, em 1999.

2005 - Inauguração, no centro histórico de Berlim, Alemanha, do Memorial do Holocausto em homenagem aos seis milhões de judeus assassinados pelo regime nazi durante a II Guerra Mundial.

2006 - A Agência Espacial Europeia confirma a chegada da nave Vénus Express à órbita do planeta Vénus, lançada a 09 de novembro de 2006 para estudar a atmosfera de Vénus, o planeta mais quente do Sistema Solar, composta principalmente por anidrido carbónico e ácido sulfúrico.

- Morre, com 83 anos, Alexandre Zinoviev, escritor e filósofo russo, antigo dissidente, autor de "O Futuro Radioso".

2007 - Rússia e Cazaquistão assinam em Astana, capital do Cazaquistão, um acordo para a construção do primeiro centro internacional de enriquecimento de urânio, com base no complexo químico de Angarsk, cidade siberiana da Rússia.

- Morre, com 91 anos, Maria Judite Mendes Pinto de Abreu, primeira presidente da Câmara de Coimbra eleita após o 25 de Abril de 1974.

2008 - A Liga Nacional para a Democracia, partido da opositora Aung San Suu Kyi, denuncia fraudes generalizadas no referendo na Birmânia ao projeto de Constituição da Junta Militar no poder.

- A Junta Militar da Birmânia confisca mais dois carregamentos das Nações Unidas que chegaram por avião e se destinavam às vítimas do ciclone Nargis, informa o Programa Alimentar Mundial da ONU.

- A atleta Vanessa Fernandes conquista, em Lisboa, o quinto título europeu consecutivo de triatlo, batendo assim o recorde do holandês Rob Barel, que conquistou quatro títulos consecutivos entre 1985 a 1988.

2009 - Santiago de Compostela, na Galiza, atribui o nome de Zeca Afonso (1929-1987) a um parque de lazer da cidade.

2012 - A Frente de Libertação Nacional (FLN, partido presidencial) vence as eleições legislativas na Argélia.

2018 - O Governo aprova a nova Lei das Finanças Locais, que aumenta a participação das autarquias nas receitas públicas e prevê o Fundo de Financiamento da Descentralização, com os recursos financeiros para que possam exercer mais competências.

- Morre, com 74 anos, Clara Menéres, artista plástica cuja vida e obra ficaram marcadas pela religiosidade. Em 2016, o Santuário de Fátima assinalou o encerramento das celebrações do Centenário das Aparições do Anjo da Paz com a inauguração de uma escultura em bronze - "O Anjo da Paz", da sua autoria.

2019 - A Assembleia da República chumba, com os votos do PSD, PS e CDS-PP, a reposição integral do tempo de serviço congelado dos professores que havia sido aprovada na comissão parlamentar de Educação com o apoio do Bloco, PCP e PEV.

- Morre, com 67 anos, Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro em vários governos em Espanha e antigo número um do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE).

2022 - A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprova um pacote de 40 mil milhões de dólares (38 mil milhões de euros) para a Ucrânia, reforçando o apoio a Kiev.

2024 - Morre, com 77 anos, Fernando Emílio, jornalista, conhecido como 'Padrinho' na caravana, por ter ajudado a formar várias gerações de jornalistas que acompanharam a Volta a Portugal em bicicleta. Iniciou o seu percurso nos Emissores Associados de Lisboa, em 1973, e passou pela Rádio Comercial (1975-2005), antes de se tornar cronista do jornal A Bola.

Este é o centésimo trigésimo primeiro dia do ano. Faltam 235 dias para o termo de 2026.

Pensamento do dia