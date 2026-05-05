Levada do Moinho e Levada Nova encerradas devido ao mau tempo

A Levada do Moinho e a Levada Nova estão temporariamente encerradas devido ao agravamento das condições meteorológicas previsto para esta terça-feira.

A decisão surge na sequência dos alertas de chuva persistente e por vezes forte, com o objectivo de salvaguardar a segurança de residentes e visitantes que utilizam estes percursos pedestres.

O encerramento mantém-se em vigor até que estejam reunidas as condições necessárias para a sua reabertura, o que dependerá da evolução do estado do tempo.

As autoridades apelam à população para que respeite a sinalização no local e evite circular em zonas de risco durante este período.