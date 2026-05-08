Acidente já resolvido mas congestionamento 'paralisa' via rápida

Toda a extensão da via rápida entre a saída do túnel do Viaduto do Comboio e o nó de Câmara de Lobos, no sentido Ribeira Brava - Machico, está completamente congestionado.

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A situação, para muitos condutores, é já desesperante, uma vez que a dupla fila de trânsito condiciona todos os acessos e saída numa extensão de mais de 7 km a esta hora (9h00).

O acidente já está resolvido, uma vez que na zona onde aconteceu já estão a circular com normalidade, mas o volume de trânsito que se acumulou, torna este início de sexta-feira exasperante.

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A situação deverá normalizar em pouco tempo.