Acidente grave causa congestionamento na Via Rápida
Um acidente grave ocorrido, há instantes, na Via Rápida obrigou ao encerramento da circulação rodoviária no sentido Machico – Ribeira Brava.
De acordo com as câmaras da Via Litoral e com a plataforma InfoVias, o acidente ocorreu no sublanço Boaventura–São Pedro, estando já a provocar fortes constrangimentos na circulação automóvel. Segundo o que o DIÁRIO apurou, os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz encontram-se no local a prestar socorro. Para já, não são conhecidas informações sobre o número de feridos ou a gravidade do acidente.
Os dados disponibilizados pela InfoVias indicam que a fila de trânsito já ultrapassa 1,6 quilómetros naquela zona da Via Rápida.
