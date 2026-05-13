Acidente na rotunda da Tabua condiciona trânsito

Um acidente ocorrido ao final da manhã de hoje na Rotunda da Tábua, na Ribeira Brava, provocou fortes constrangimentos na circulação rodoviária, com a formação de longas filas de trânsito.

Segundo foi possível apurar, as corporações de bombeiros das imediações não foram contactadas, nem há qualquer alerta para a ocorrência, o que indica tratar-se de um acidente de chapa batida, sem gravidade aparente.

O incidente condicionou o trânsito naquela zona durante algum tempo, tendo a circulação vindo a normalizar gradualmente. Para já, não há informação sobre feridos.