Acidente complica trânsito antes da Cancela

Um acidente ocorrido na subida desde o Caniço de Baixo, imediatamente antes das obras de requailificação do nó da Cancela, está a causar forte congestionamento na Via Rápida, no sentido Machico - Ribeira Brava.

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Numa zona onde, normalmente, tem havido constrangimentos causados pelas obras, hoje a situação piora, embora não se saiba as consequências do acidente. O acidente causa, neste momento, um congestionamento que se estende a mais de 2 km.

Foto Google Maps

No sentido oposto, há também alguma demora na subida de Santa Rita até ao nó de Câmara de Lobos, mas apenas devido ao trânsito intenso.

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Nesta altura, os condutores que ciruculam na zona oeste, enfrentam chuva.