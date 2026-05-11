Acidente complica trânsito antes da Cancela
Um acidente ocorrido na subida desde o Caniço de Baixo, imediatamente antes das obras de requailificação do nó da Cancela, está a causar forte congestionamento na Via Rápida, no sentido Machico - Ribeira Brava.
Numa zona onde, normalmente, tem havido constrangimentos causados pelas obras, hoje a situação piora, embora não se saiba as consequências do acidente. O acidente causa, neste momento, um congestionamento que se estende a mais de 2 km.
No sentido oposto, há também alguma demora na subida de Santa Rita até ao nó de Câmara de Lobos, mas apenas devido ao trânsito intenso.
Nesta altura, os condutores que ciruculam na zona oeste, enfrentam chuva.
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