Viatura consumida pelas chamas no Paul da Serra
Ocupantes conseguiram sair a tempo e não há registo de feridos
Uma viatura ligeira ficou totalmente consumida pelas chamas na manhã de hoje, no Paul da Serra.
O alerta para a ocorrência foi dado pelas 09h15, tendo os ocupantes do automóvel conseguido abandonar a viatura antes de o fogo se propagar, não havendo registo de feridos. Para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários da Calheta, com duas viaturas e cinco operacionais, que procederam ao combate às chamas e à operação de rescaldo.
As causas que estiveram na origem do incêndio não são, para já, conhecidas.
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