Viatura consumida pelas chamas no Paul da Serra

Uma viatura ligeira ficou totalmente consumida pelas chamas na manhã de hoje, no Paul da Serra.

O alerta para a ocorrência foi dado pelas 09h15, tendo os ocupantes do automóvel conseguido abandonar a viatura antes de o fogo se propagar, não havendo registo de feridos. Para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários da Calheta, com duas viaturas e cinco operacionais, que procederam ao combate às chamas e à operação de rescaldo.

As causas que estiveram na origem do incêndio não são, para já, conhecidas.