Centros de saúde da Região passam a ter novo coordenador

A secretária regional de Saúde e Protecção Civil procedeu, no passado mês de Abril, a uma mudança no responsável pelos centros de saúde da Região. Micaela Freitas nomeou o médico Eduardo Freitas, que até agora ocupada o cargo de coordenador dos centros de saúde da zona Leste, para o cargo de Coordenador Geral do Agrupamento de Centros de Saúde da Região Autónoma da Madeira.

Esta nomeação acontece a meio do mandato de três anos de Fábio Camacho, que ocupava o cargo desde Maio de 2021.

Num comunicado remetido esta tarde aos órgãos de comunicação social, o organismo tutelado por Micaela Freitas refere que a governante reuniu-se na tarde desta terça-feira com o novo coordenador para definir as prioridades do mandato e dar as boas-vindas ao novo responsável.

Na mesma nota, a secretária regional diz que o recém-nomeado possui um "profundo conhecimento da realidade dos Cuidados de Saúde Primários", aspecto que, juntamente com o seu percurso profissional "são garantias de uma liderança focada na qualidade e na humanização dos serviços", nota Micaela Freitas, acrescentando que "a sua experiência será determinante para continuarmos a modernizar a prestação de cuidados na Região".

Além de um agradecimento ao trabalho desenvolvido por Fábio Camacho, não são apontados, no comunicado, razões para o terminus prematuro da sua comissão de serviço, que só deveria terminar em Maio de 2027.

Quanto ao futuro, é referido que o nosso responsável assume o compromisso de "consolidar a rede de centros de saúde como a primeira porta de entrada no sistema regional, reforçando uma estratégia de proximidade que privilegia a prevenção e o bem-estar de toda a população".