O fim de uma história infeliz

Destino sem perdão é o título que encerra uma história infeliz de uma separação com quase meio século de uma mãe dos seus filhos. "Na humilde casa onde a mãe viveu décadas agarrada a fotografias dos filhos deixados no Líbano, Rabih prometeu preservar o lar de Maria Elda e nunca abandonar a irmã que acabou de conhecer", lê-se, abrindo uma porta de esperança na reunificação que a guerra separou. Leia toda a reportagem nas páginas 12 e 13.

Marítimo cai no fim "já campeão, o conjunto verde-rubro perdeu por 1-0 em Penafiel, com um golo nos descontos a garantir a permanência da equipa da casa na II Liga", intitulamos e demos um ligeiro resumo ao que poderá ler nas páginas 18 e 19.

Deputado de causas é outro título que dá a recordar mais um 'Rosto da Autonomia'. "Paulo Martins marcou décadas da esquerda madeirense com uma intervenção combativa em defesa dos trabalhadores e da Autonomia, deixando uma marca profunda no parlamento", lê-se o que poderá encontrar logo na página 2.

Diversão invade Câmara de Lobos é o que promete a Banda do Panda, que "actua pela primeira vez no concelho a 30 de Maio, num espectáculo infantil com Patrulha Pata e Baby Shark, integrado nos 150 anos do DIÁRIO". Leia para saber mais na página 38.

Por fim, Madeira protegida de crise no 'jet fuel'. Pelo menos é o que diz o Governo. "Região integra o sistema nacional de reservas estratégicas e as ligações aéreas essenciais têm prioridade do Estado. Governo garante continuidade territorial mesmo em cenário de crise energética", apontamos matéria que pode ler na página 9.