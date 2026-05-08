Muitas nuvens e alguma chuva

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta sexta-feira, 8 de Maio, períodos de céu muito nublado e períodos de chuva, passando a regime de aguaceiros a partir do meio da manhã.

O vento deverá soprar moderado (20 a 35 km/h) do quadrante oeste, com rajadas até 65 km/h, soprando moderado a forte (30 a 50 km/h), com rajadas até 85 km/h, nas terras altas.

As temperaturas vão variar entre os 14 e os 21 ºC no Funchal e os 14 e 20 ºC no Porto Santo.

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas de noroeste com 1 a 1,5 metros, aumentando gradualmente para 2 a 3 metros na costa norte. Já para a costa sul, ondas de oeste/sudoeste inferiores a 1 metro, aumentando gradualmente para 1,5 a 2,5 metros.

A temperatura da água do mar deverá manter-se entre os 17 e os 18 ºC.