Céu muito nublado e chuva forte na Madeira esta terça-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta terça-feira, 5 de Maio, um agravamento do estado do tempo, com céu muito nublado e períodos de chuva persistente, que poderá ser por vezes forte.

De acordo com o IPMA, existe ainda a possibilidade de ocorrência de trovoada, num dia marcado também pelo aumento da intensidade do vento. O vento deverá soprar fraco a moderado (inferior a 25 km/h) do quadrante Leste, tornando-se gradualmente moderado (20 a 30 km/h) e, por vezes, forte, com rajadas até 40 km/h a partir da manhã.

Está igualmente prevista uma pequena descida da temperatura, sobretudo da máxima. Os termómetros deverão variar entre os 16 e os 20ºC no Funchal e entre os 15 e os 19ºC no Porto Santo.

De referir ainda que o IPMA emitiu um aviso laranja para precipitação no arquipélago da Madeira, com previsão de chuva por vezes forte durante um período de seis horas ao longo do dia de amanhã, reforçando o cenário de instabilidade meteorológica.

Aviso laranja para chuva durante 6 horas de amanhã O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) acaba de actualizar e agravar o aviso de precipitação prevista para amanhã, colocando o período entre as 6h00 e as 12h00, o segundo da escala mais grave, o laranja.

Quanto ao estado do mar, na Costa Norte são esperadas ondas de Norte/Nordeste com 1 a 2 metros, enquanto na Costa Sul a ondulação, do quadrante Sul, deverá ser inferior a 1 metro.

A temperatura da água do mar deverá situar-se entre os 18 e os 19 graus Celsius.