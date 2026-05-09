Francisco Gomes participa em evento da Juventude Chega de Setúbal

O deputado madeirense do Chega na Assembleia da República, Francisco Gomes, será um dos convidados num evento promovido pela Juventude Chega da Distrital de Setúbal, dedicado à análise da situação política e social do país e aos desafios relacionados com a segurança e protecção das populações.

O encontro pretende ser um momento de reflexão e debate sobre "a importância de garantir protecção e confiança às populações”, bem como sobre o papel de “uma visão política firme na defesa da autoridade e da segurança em Portugal”.

“Portugal precisa de voltar a garantir autoridade, segurança e confiança aos cidadãos. Sem isso, não há liberdade, estabilidade social progresso, nem condições para edificar um Portugal verdadeiramente novo”, sublinha Francisco Gomes, citado em comunicado de imprensa.

Durante o evento serão debatidos vários temas ligados à segurança interna, à protecção das populações e à necessidade de respostas políticas firmes perante os problemas que afectam o país.

O parlamentar defende que “o Estado deve assumir uma postura clara de defesa da autoridade democrática e das forças de segurança” e afirma que “os governos do PS e PSD que têm governado o país têm promovido o desmantelamento prático das forças de segurança e a erosão da autoridade que devem exercer”.

A iniciativa insere-se na estratégia de mobilização e participação política da Juventude Chega, promovendo o envolvimento dos jovens na discussão dos principais temas nacionais.

“A juventude tem de participar activamente na construção de um Portugal mais seguro, mais justo e mais forte. É o seu envolvimento, contributos e coragem que garantem o sucesso de qualquer partido reformista, como é o Chega”, conclui.