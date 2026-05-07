Oposição lembra propostas iguais à do CDS rejeitadas pela maioria

Hugo Nunes, do CH, reconhece a importância de uma levantamento dos edifícios públicos devolutos para a sua utilização, sobretudo na habitação, mas pergunta qual o peso do CDS para fazer com que o governo regional concretize esse objectivo.

Também Paulo Alves, do JPP, recordou uma proposta, "igual à do CDS", apresentada pelo PCP, em legislatura anterior e que foi "rejeitada" pela maioria social-democrata. O deputado espera que o CDS, agora, tenha mais peso na coligação para fazer cumprir o projecto de resolução.

A proposta do CDS, afirma, é a prova de que "não há nenhum inventário" de imóveis devolutos, como garantia a maioria social-democrata.