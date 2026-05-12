JPP lembra promessa de um aeroporto remodelado em 2025

Carlos Silva, deputado residente no Porto Santo, recordou as promessas de que as obras no aeroporto do Porto Santo, nomeadamente na gare, feitas pelo governo socialista de António Costa, mas também da AD.

As obras, lembra o parlamentar do JPP, deveriam estar prontas em 2025 mas, até agora, não avançaram.

A remodelação da gare, com melhores condições é considerada "urgente" como foi reconhecido por vários partidos em campanha eleitoral.

Carlos Silva também lembrou os lucros "astronómicos" da empresa concessionária dos aeroportos que deveria ser forçada a cumprir as suas obrigações.