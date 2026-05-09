Marítimo derrotado em Penafiel
Golo aos 90+4 minutos ditou o desaire verde-rubro
O Marítimo perdeu, esta tarde, por 1-0, na deslocação a Penafiel, em encontro da 33.ª jornada da II Liga.
No Estádio Municipal 25 de Abril, a primeira parte foi equilibrada e com poucas oportunidades de golo, justificando-se o nulo ao intervalo.
No segundo tempo, o Penafiel apresentou-se mais atrevido e, aos 70 minutos, dispôs de uma oportunidade soberana para inaugurar o marcador, através de uma grande penalidade. Na conversão do castigo máximo, Alfonso Pastor, guarda-redes espanhol que foi titular na baliza verde-rubra, agigantou-se, adivinhou o lado escolhido por Reko e defendeu com sucesso o penálti.
Mas, aos 90+4 minutos, o Penafiel acabou mesmo por chegar ao golo. Num lance de insistência pela esquerda, a bola sobrou no coração da área para o capitão Reko, que viu Alfonso Pastor negar-lhe o remate. Na recarga, Zé Leite apareceu no sítio certo e encostou para o fundo das redes.
Com este resultado, o já consagrado campeão da II Liga, soma 67 pontos. Na próxima jornada, a formação madeirense recebe o Chaves.