Atletismo sobe hoje ao Monte

Hoje, segundo a Associação de Atletismo da Madeira, "é dia de subir ao Monte, já que, a partir das 09h00 vai disputar-se a IX Corrida do Caminho do Monte", numa prova que "terá três percursos distintos: Percurso Curto (1km) - prova destinada aos escalões de sub-18 a veteranos (atletas nascidos em 2010 ou antes), o percurso médio (2,5km) - prova destinada aos escalões de sub-18 a veteranos (atletas nascidos em 2010 ou antes) e ainda o percurso longo: prova destinada aos escalões de sub-18 a veteranos (atletas nascidos em 2010 ou antes)".

Este último percurso, realça a AARAM, "terá partida no antigo Caminho do Comboio (Rua do Pombal), segue em frente com meta instalada no Caminho Antigo do Terreiro da Luta. Refira-se ainda que os Jardins Monte Palace, hoje, terão entrada gratuita para os participantes da Corrida do Caminho de Ferro do Monte 2026, que deverão apresentar o seu o dorsal na entrada dos jardins".

Haverá ainda um almoço de convívio que se realizará no Restaurante Alto Monte, no Largo da Fonte, para todos os participantes na corrida. "Os participantes terão descida gratuita de teleférico para o Funchal", aponta ainda.

"Tendo em conta que os participantes só poderão descer nas cabines 'standard', não estão incluídas as descidas em cabines 'Glass Floor'", deixa claro a organização, que também conta com a Junta de Freguesia do Monte. "O último embarque é às 17h45, pelo que se recomenda a comparência junto à Estação do Monte até às 17h30", aconselha.

Paulo Cassiano e Edna Rodrigues venceram Corrida do Exército

Numa nota de balanço, a AARAM salienta que "Paulo Cassiano e Edna Rodrigues, ambos do Grupo Desportivo do Estreito (GDE), foram os grandes vencedores da XIX Corrida da Zona Militar da Madeira, que esteve na estrada na noite da última sexta-feira, nas principais ruas da cidade do Funchal".

No caso do atleta do GDE, este "completou os 5 quilómetros do percurso com o tempo total de 0:15:12. Na segunda posição ficou Davide Teixeira, também ele do GDE com o tempo de 0:15:14. Já na última posição dom pódio, quedou-se Eduardo Pestana, Associação Desportiva e Cultural do Jardim da Serra (AJS) com o tempo de 0:15:21, o que diz bem da intensidade com que a prova foi disputada".

Já entre os femininos, "Edna Rodrigues foi a melhor, ao completar o percurso com o tempo de 0:18:44. Na segunda posição ficou Luísa Marujo, da Associação Desportiva e Cultural de Santo António da Serra (ADCSAS), com o tempo de 0:19:34. No terceiro e último lugar do pódio ficou Carina Teles Mcdonalds (MCDON) com o tempo de 0:20:02", refere.

Por outro lado, entre os militares, "o mais rápido foi Ivan Nunes, com o tempo de 0:15:59, sendo que na segunda posição quedou-se Carlos Pinto com o tempo de 0:16:57. A terceira posição foi ocupada por Luís Castro com o tempo de 0:17:39" e "entre os femininos, a vitória foi para Gabriela Silva, seguindo-se Ana Correia e Vitória Pinheiro com os tempos de 0:28:13 e 0:32:16, respetivamente", conclui.

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