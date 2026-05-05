Santa Clara- Nacional marcado para segunda-feira, às 20h15

A Liga Portugal divulgou hoje as datas e os horários da 33.ª e penúltima jornada da I Liga. Dos nove jogos, sete disputam-se na segunda-feira (11 Maio), às 20h15, entre os quais o Santa Clara- Nacional.

Para domingo, 10 de Maio, estão marcados apenas dois jogos: AFS- FC Porto (18h00) e Alverca- Estoril (20h30).

A alteração regulamentar desta temporada obriga a que “os jogos correspondentes à penúltima e última jornadas de qualquer competição oficial a disputar por pontos devem ser realizados no mesmo dia e à mesma hora”. A excepção são os jogos "cujos resultados não tenham interferência directa ou indirecta na tabela classificativa" no que se refere a "promoções e despromoções, de obtenção do primeiro lugar, de lugares de posicionamento nas fases da Taça da Liga e de lugares de acesso às competições da UEFA."

O Nacional precisa apenas de um ponto nas duas jornadas faltam para garantir, matematicamente, a manutenção na I Liga.