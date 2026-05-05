Sessão solene marca Dia da Universidade da Madeira

A Sessão Solene Comemorativa do Dia da Universidade da Madeira (UMa) realiza-se hoje, 6 de Maio, a partir das 17h00, no auditório da Reitoria. Antes da cerimónia, pelas 16h45, decorre o tradicional cortejo académico.

A sessão arranca com as intervenções do presidente do Conselho Geral da UMa, André Barreto, e do presidente da Direção da Associação Académica, Ricardo Bonifácio. Segue-se a atribuição de medalhas aos funcionários que assinalam 25 anos de serviço na instituição, numa homenagem ao seu contributo e dedicação.

O programa inclui ainda as intervenções da secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, e da secretária de Estado da Ciência e da Educação, Helena Canhão.

O encerramento estará a cargo do reitor da Universidade da Madeira, Sílvio Moreira Fernandes.

Mas há mais iniciativas a ter em atenção esta quarta-feira. Tome nota:

09h00 - Reunião plenária n.º87

Assembleia Legislativa da Madeira

11h00 - 7ª Comissão Especializada Permanente de Inclusão Social e Juventude

Assembleia Legislativa da Madeira

15h00 - O Centro de Congressos da Madeira será o palco do ESCOLArtes 2026, uma iniciativa da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, que reúne , em simbiose artística, o teatro, a música, a dança e a multimédia, envolvendo cerca de 482 alunos de várias escolas do ensino básico e secundário da Região.

Centro de Congressos da Madeira.

16h00 - Sessão solene do 112.º Aniversário do Município da Ribeira Brava

Praceta junto à Escola Padre Manuel Álvares, na vila da Ribeira Brava

16h00 - Apresentação do 'Machico em Flor'

Largo do Município

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 6 de Maio, Dia Nacional do Azulejo, Dia Internacional Sem Dieta, Dia Mundial do Acordeão e Dia Internacional da Osteogénese:

1856 - Nasce o médico neurologista austríaco Sigmund Freud, fundador da psicanálise.

1885 - Louis Pasteur executa a primeira experiência com o soro antirrábico.

1889 - É inaugurada, em Paris, a Torre Eiffel.

1908 Sobe ao trono Manuel II, último rei de Portugal.

1909 - O concelho de Bouças passa a designar-se Matosinhos.

1919 - A Conferência de Paz para a Grande Guerra de 1914-1918 distribui as antigas colónias alemãs por vários países.

1937 - O dirigível alemão Hindenburg explode e incendeia-se ao aterrar em Lakehurst, Nova Jersey, Estados Unidos. Das 97 pessoas a bordo morrem 35 e um membro da tripulação de terra.

1953 - A Companhia de Transportes Aéreos Portugueses garante a exploração das linhas aéreas internacionais.

1994 - É inaugurado o túnel do Canal da Mancha, entre o Reino Unido e o Continente europeu.

1996 - A Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) e a União Europeia Ocidental (UEO) assinam, em Bruxelas, um acordo de segurança e cooperação.

2019 - Morre, com 71 anos, José Carlos Camolas, futebolista, bicampeão pelo Benfica em 1966/1967 e 1967/1968.

2023 - Carlos III é coroado como rei do Reino Unido numa cerimónia na Abadia de Westminster, em Londres.

2024 - A ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, exonera o diretor nacional da PSP, José Barros Correia, no cargo desde setembro de 2023, e indigita o superintendente Luís Miguel Ribeiro Carrilho para o substituir.

2025 - Em retaliação pelo ataque paquistanês de 22 de abril na Caxemira indiana, Índia ataca com mísseis alegadas "infraestruturas terroristas" no Paquistão, que responde com ataques de artilharia contra território indiano.

Pensamento do dia