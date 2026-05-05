Secretária de Estado da Ciência e da Educação no Dia da Universidade da Madeira

A Universidade da Madeira celebra o seu dia já esta quarta-feira, dia 6 de Maio, com uma sessão solene que se irá realizar no edifício da Reitoria, no Colégio dos Jesuítas, no Funchal, a partir das 17 horas. A Secretária de Estado da Ciência e da Educação vai marcar presença na cerimónia.

De acordo com nota enviada à imprensa, a anteceder a cerimónia, terá lugar o cortejo académico. A sessão terá início com as intervenções do presidente do Conselho Geral da UMa, André Barreto; e do presidente da direcção da Associação Académica, Ricardo Bonifácio.

A cerimónia irá prosseguir com a atribuição de medalhas aos funcionários que completam 25 anos ao serviço da Universidade, "reconhecendo o seu contributo e dedicação à instituição".

O programa prossegue com as intervenções da Secretária Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes; e da Secretária de Estado da Ciência e da Educação, Helena Canhão

A intervenção de encerramento ficará a cargo do Reitor da Universidade da Madeira, Sílvio Moreira Fernandes.