ESCOLArtes 2026 realiza-se nos dias 6 e 7 de Maio no Centro de Congressos da Madeira

O Centro de Congressos da Madeira será o palco do ESCOLArtes 2026, uma iniciativa da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, que reúne , em simbiose artística, o teatro, a música, a dança e a multimédia, envolvendo cerca de 482 alunos de várias escolas do ensino básico e secundário da Região.

Segundo explica nota à imprensa, na quarta-feira, dia 6 de Maio, sobe a palco o espectáculo 'Madeira… Ouro e Azul', "uma criação artística que enaltece a identidade madeirense, evocando a ilha como um jardim que emerge do mar, marcado pela riqueza das suas paisagens naturais e pela profundidade da sua herança cultural". Será possível encontrar referências às tradições, como o cultivo da cana-de-açúcar, o vinho, o bordado e o folclore. Além disso, percorre também a história da emigração e da afirmação autonómica, destacando a resiliência e o orgulho do povo madeirense. Por outro lado, 'visitam-se' momentos emblemáticos como o Carnaval, a Festa da Flor e o fogo de artifício de fim de ano, "projectando um futuro assente na esperança e na continuidade da identidade regional".

Já no dia 7 de Maio, a programação conta com dois espectáculos distintos. 'Quando a Água Dança' será o primeiro a subir a palco. "Através da música, do movimento e da expressão corporal, os alunos exploram a água como metáfora da vida, evidenciando o seu percurso contínuo de transformação e renovação. Ao longo das estações, a água assume-se como elemento essencial à existência, evocando memória, brincadeira e permanência. O espectáculo convida à reflexão sobre a sua importância vital, transmitindo uma mensagem colectiva de consciência e responsabilidade ambiental", explica.

O segundo espectáculo, intitulado “Água Vai, Água Vem”, apresenta-se como uma proposta teatral e musical de carácter cómico e aventureiro. De acordo com a tutela, "a narrativa acompanha uma equipa de reportagem televisiva numa viagem improvável iniciada nas levadas da Madeira, que se estende por diferentes geografias e culturas. Num registo dinâmico e humorístico, o espectáculo cruza personagens e contextos diversos, explorando a água como elemento agregador entre povos.", indica.

Este é um evento de entrada gratuita, com acesso sujeito a reserva prévia, através do contacto telefónico +351 291 145 756. Os espectáculos serão gravados pela RTP-Madeira, sendo a data da sua transmissão anunciada posteriormente.

Estabelecimentos de educação e ensino participantes

Dia 06 de maio | "Madeira... ouro e azul"

· Colégio de Santa Teresinha

· Complexo Escolar D. Olga de Brito

· Escola Básica com Pré-Escolar Bartolomeu Perestrelo

· Escola Básica com Pré-Escolar e Creche dos Louros

· Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-escolar de São Martinho

· Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-escolar do Areeiro e Lombada

· Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia

· Escola Maria Eugénia Canavial

· Externato Júlio Dinis

Dia 07 de maio | "Quando a água dança"

· Colégio Infante D. Henrique

· Colégio Salesianos Funchal

· Escola Básica com Pré-escolar e Creche dos Louros (Edifício São Gonçalo)

· Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-escolar do Boliqueime

· Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-escolar e Creche de Santo Amaro

· Externato Adventista

Dia 07 de maio | "Água vai, água vem"

· Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-escolar do Carvalhal e Carreira

· Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-escolar da Calheta

· Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-escolar do Estreito da Calheta

· Escola Básica e Secundária com Pré-escolar da Calheta

· Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-escolar e Creche Dr. Manuel da Silva Leça

· Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-escolar da Lombada

· Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-escolar e Creche do Lombo da Guiné

· Externato São Francisco de Sales - Centros Educativos da Apresentação de Maria - Prazeres