Investimento de 600 mil euros cria 11 postos de trabalho

O ‘Han Table Barbecue’ é o novo restaurante de comida coreana no Funchal, uma aposta dos empresários Julia Ji e Xu Fei, num investimento de cerca de 600 mil euros que criou 11 postos de trabalho.

Julia destacou o potencial do mercado madeirense para a restauração e o turismo. “A Madeira é um bom mercado para se investir em restaurantes diferentes. Tem bastantes turistas e o povo madeirense gosta muito também”, afirmou.

O espaço, distribuído por dois pisos e com capacidade para cerca de 90 pessoas, emprega sobretudo trabalhadores estrangeiros. “Temos 11 funcionários neste momento. São quase todos estrangeiros. Tem um madeirense, os restantes 10 são nepalenses”, referiu.

Julia Ji, que vive na Madeira há quase três décadas, explicou que o projeto integra um modelo de franchising e resulta da sua experiência no setor.

“Esse é um franchising… já tenho experiência de fora e trabalhar aqui na Madeira é mais fácil para mim”, disse a empresária.

O restaurante aposta na cozinha coreana confeccionada à mesa. “É tudo comida coreana criada em cima da mesa, é divertido”, concluiu.

Na inauguração esteve presente o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, que destacou o investimento como sinal da dinâmica económica regional.

“Há um mercado de consumo que está à espera deste tipo de oferta”, afirmou, acrescentando que a empresária “tem desenvolvido um conjunto de projectos na restauração” na região.