Marítimo inaugurou delegação na Casa da Madeira no Porto

Aproveitando a deslocação ao norte do país, para defrontar o Penafiel, e no âmbito das comemorações dos 100 anos da conquista do Campeonato de Portugal, o CS Marítimo inaugurou uma nova delegação na cidade do Porto. O evento aconteceu na última sexta-feira.



O novo espaço, localizado na Rua da Torrinha, na Casa da Madeira do Norte, surge numa cidade de enorme simbolismo para o emblema maritimista, precisamente onde o Marítimo alcançou a maior conquista da sua história desportiva, em 1926, no antigo Campo do Ameal, com uma vitória por 2-0 frente ao Belenenses.

A nova delegação, sediada na Casa da Madeira do Norte e presidida por João Costa, nasce com o propósito de servir como ponto de encontro privilegiado para sócios, adeptos e simpatizantes do clube, promovendo o convívio, a identidade maritimista e a ligação ao Marítimo. Entre os sócios fundadores da nova delegação marcaram presença Judite Henriques Dantas e o Dr. Rodrigues de Oliveira, madeirenses residentes há vários anos no Porto, tendo este último protagonizado o primeiro registo de novo sócio do Marítimo neste espaço.



A cerimónia de inauguração contou com a presença do Presidente do Club Sport Marítimo, Carlos André Gomes, acompanhado pelo membro da Direção, Gonçalo Romão. Estiveram igualmente presentes Élvio Faria, Oficial de Ligação aos Adeptos e responsável pelo projeto das delegações, Edgar Costa, assessor da Marítimo SAD, além de vários sócios e adeptos que se associaram a este momento simbólico.

Com esta inauguração, a Casa da Madeira do Norte passa oficialmente a integrar a rede de delegações do Club Sport Marítimo, consolidando-se como mais um polo activo de promoção da marca e dos valores do clube. A nova casa maritimista no Porto reforça a ligação aos adeptos, alimenta a paixão verde-rubra e projeta o Marítimo para o futuro, num ano particularmente marcante para a história do clube.

