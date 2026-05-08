Oceanos alcançam segunda temperatura mais alta da história em Abril

Os oceanos fora dos círculos polares registaram em abril a segunda maior temperatura desde que há registos, a que se acrecenta previsões favoráveis ao surgimento do fenómeno El Niño, informou o Serviço de Mudança Climática de Copernicus (C3S).

Segundo um relatório publicado na quinta-feira pelo C3S, a temperatura média da superfície do mar (TSM) em abril de 2026 em águas oceânicas fora dos císculos polares, entre os 60° de latitude sul e os 60° de latitude norte, atingiu os 21 graus, o segundo valor mais alto historicamente registado para esse mês.

A TSM mais elevada em abril foi registada em 2024, durante o último fenómeno de El Niño, indicou o relatório da entidade gerida pelo Centro Europeu de Previsões Meteorológicas de Médio Prazo (ECMWF na sua sigla inglesa).

Abril também foi marcado por fenómenos meteorológicos extremos, como ciclones tropicais no Pacífico, inundações no Médio Oriente e no centro-sul da Ásia, e secas que afetaram o sul de África.

Cheias repentinas atingiram grande parte da península Arábica, enquanto zonas do Irão, Afeganistão, Arábia Saudita e Síria sofreram inundações generalizadas e deslizamentos de terra, que provocaram vítimas mortais.

"Abril de 2026 reforça o sinal claro de um aquecimento global sustentado. As temperaturas da superfície do mar atingiram níveis quase recorde", afirmou Samantha Burgess, responsável estratégica de clima no ECMWF.

Segundo Burgess, este aumento gerou "ondas de calor marinhas generalizadas", com o gelo marinho do Ártico a níveis muito abaixo da média, e a Europa a registar "fortes contrastes de temperatura e precipitação", tudo indicadores de um clima "cada vez mais marcado pelos extremos".

O mês passado foi o terceiro abril mais quente a nível mundial, com uma temperatura média do ar à superfície de 14,89 graus, 0,52 graus acima da média de abril do período 1991-2020, segundo o conjunto de dados ERA5.

O abril mais quente registado foi em 2024 e o segundo mais quente em 2025.