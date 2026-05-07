Muito congestionamento na Via Rápida

Bom dia. Está a ser uma manhã com algum congestionamento na Via Rápida, sobretudo, no sentido Machico - Ribeira Brava.

O trânsito intenso é a razão apontada para cerca de 5 km de extensão de viaturas que procuram vir para o Funchal.

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O congestionamento começa na subida antes de se chegar à Cancela, zona onde decorrem as obras de requalificação da via, até perto do nó de Pestana Júnior, para já apenas por causa do tráfego intenso.

Noutras zonas, com excepção do habitual pára-arranca na zona da rotunda do Hospital, não se vislumbram grandes problemas na circulação rodoviária.