Acidente entre duas viaturas na Via Rápida causa danos materiais avultados
Choque no sentido Funchal–Santa Cruz está a provocar fortes filas de trânsito
Um embate entre duas viaturas ocorrido há instantes na Via Rápida está a condicionar fortemente o trânsito no sentido Funchal – Santa Cruz, ao final desta tarde.
De acordo com a informação disponibilizada, o acidente está a provocar fortes constrangimentos na circulação automóvel naquela via e já são visíveis as longas filas de trânsito.
Segundo as fotografias enviadas ao DIÁRIO, as duas viaturas envolvidas sofreram danos materiais avultados na sequência da colisão.
As corporações de bombeiros das imediações foram contactadas pelo DIÁRIO, não havendo, para já, registo de qualquer alerta relacionado com vítimas ou assistência médica. A Via Litoral encontra-se presente no local a repor a normalidade da circulação rodoviária.
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