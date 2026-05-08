Acidente antes do Viaduto do Comboio congestiona trânsito

Um acidente ocorrido à saída do túnel do Viaduto do Comboio da Via Rápida, no sentido Ribeira Brava - Machico, está a provocar forte congestionamento.

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Neste momento, o congestionamento já se estende a mais de 3 km, atingindo dois nós (Viveiros e Santo António) e, por conseguinte, complicando ainda mais a circulação de acesso à via e ao centro do Funchal.

Quanto a consequências, ainda estamos a apurar, mas uma vez que após o acidente estão a passar viaturas, tratar-se-á apenas de chapa batida.

Foto Google Maps

Congestionado também está a via rápida, mas no sentido oposto, a partir da zona da Cancela mas pelo habitual tráfego intenso e devido às obras que ali ocorrem. O congestionamento é de cerca de 3 km.