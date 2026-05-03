Crawley recebeu com alegria o bispo do Funchal

A comunidade portuguesa radicada na cidade de Crawley recebeu, ao início desta tarde, o bispo do Funchal, D. Nuno Brás, na igreja de Santa Bernardete.

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Os emigrantes prepararam um tapete de flores no adro da igreja para dar as boas-vindas ao primeiro bispo português a celebrar nesta comunidade emigrante. Foi recebido pelo sacerdote que acompanha a comunidade, pelos irmãos do Santíssimo Sacramento, pelas quatro festeiras do Divino Espírito Santo, pelos membros que levam as insígnias do Divino Espírito Santo deste ano e ainda pelas saloias e músicos que pertencem ao grupo das visitas do Divino Espírito Santo, que estão ainda a decorrer naquela comunidade.

Foi com cânticos e uma salva de palmas que acolheram o prelado da diocese do Funchal.

D. Nuno Brás agradeceu à comunidade pelo acolhimento, dizendo: "Sinto que estou em casa."

O prelado administrou ainda o sacramento do crisma a jovens e foi em ambiente de festa que os emigrantes receberam D. Nuno Brás.

O bispo do Funchal está a realizar uma visita de quatro dias a Londres e a Crawley, a convite da comunidade emigrante, sendo esta a primeira vez que D. Nuno Brás visita uma comunidade emigrante.