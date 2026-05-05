Funchal lança concurso público para dois terminais ATM no Mercado da Penteada

A Câmara Municipal do Funchal lançou, hoje, um concurso público para a cedência de dois espaços destinados à instalação e exploração de terminais ATM no Mercado da Penteada, reforçando o compromisso do executivo municipal com a valorização dos mercados locais e a melhoria dos serviços disponibilizados à população.

Segundo nota à imprensa, "esta medida enquadra-se na estratégia de revitalização dos mercados municipais, promovida pela autarquia, com o objectivo de tornar estes espaços mais atractivos, funcionais e ajustados às necessidades actuais de comerciantes e fregueses".

Diz ainda que "com este procedimento, o Mercado da Penteada passará a dispor de dois equipamentos ATM, quando anteriormente contava apenas com um, aumentando significativamente a capacidade de resposta à procura e melhorando o acesso a serviços bancários num espaço de elevada afluência".

Prossegue, referindo que "a instalação destes equipamentos contribuirá para reforçar a conveniência para os utilizadores, dinamizar a actividade económica e consolidar o papel do mercado enquanto espaço de proximidade".

Segundo o executivo municipal, “esta é mais uma medida concreta que visa qualificar os mercados municipais e responder às necessidades reais de quem os utiliza diariamente, sejam comerciantes ou fregueses, promovendo simultaneamente a economia local e a coesão social”.

A mesma nota salienta que "a Câmara Municipal do Funchal reafirma, assim, a sua aposta na modernização e valorização dos mercados municipais, reconhecendo o seu papel estruturante na vida económica e social do concelho".

As condições de candidatura podem ser consultadas no site oficial do Município, em www.funchal.pt, bem como nos serviços administrativos da Divisão de Mercados, situados no 3.º piso do Mercado dos Lavradores, durante o horário de expediente.

As propostas devem ser submetidas no prazo de 10 dias, através de correio eletrónico para o endereço [email protected], com recibo de entrega e de leitura, até às 23h59 do 10.º dia de calendário a contar da publicação do respectivo edital.