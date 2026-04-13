Câmara Municipal do Funchal entrega prémios do 1.º sorteio da iniciativa '+ Comércio Local' digital

Decorreu, hoje, na Sala da Assembleia Municipal do Funchal, a cerimónia de entrega dos prémios do primeiro sorteio da iniciativa '+ Comércio Local', com o presidente da CMF, Jorge Carvalho, a destacar a adesão a esta iniciativa, quer por parte dos comerciantes, quer por parte dos cidadãos, e a sua importância para a economia loca.

Desenvolvida pela Câmara Municipal do Funchal, em parceria com a ACIF - Associação Comercial e Industrial do Funchal, esta iniciativa tem como principal objectivo dinamizar o comércio local, estimular o consumo nos estabelecimentos do concelho e reforçar a economia de proximidade.

Segundo nota à imprensa, a cerimónia contou com a presença de representantes da ACIF-CCIM, da ARAE, que supervisiona os sorteios, das Juntas de Freguesia, dos premiados e dos comerciantes cujos estabelecimentos registaram as compras que deram origem aos cupões vencedores.

Na edição de 2026, que é já a 5.ª desta iniciativa, o '+ Comércio Local' assume um formato integralmente digital, encontrando-se integrada na plataforma do Cartão do Munícipe do Funchal, no âmbito de uma estratégia de modernização dos instrumentos de apoio ao comércio tradicional e de promoção da inovação tecnológica.

Os prémios hoje atribuídos, no valor de 250 euros cada, dizem respeito ao primeiro sorteio, realizado a 27 de março, no Balcão do Investidor. Os montantes serão disponibilizados através da aplicação Funchal Munícipe e do cartão '+ Comércio Local', sendo exclusivamente utilizáveis nos estabelecimentos aderentes.

A presente edição conta com a adesão de 208 estabelecimentos comerciais, abrangendo todas as freguesias do concelho do Funchal. Até à data, foram gerados 742 cupões electrónicos, resultantes de compras efectuadas em 42 estabelecimentos aderentes, tendo os cupões premiados incidido sobre aquisições realizadas nas freguesias da Sé, Santo António e São Martinho.

No âmbito da iniciativa '+ Comércio Local 2026', encontram-se já registadas 336 faturas na aplicação Funchal Munícipe, correspondendo a um volume de vendas locais de 22.688 euros.

A iniciativa contempla a realização de três sorteios, supervisionados pela Autoridade Regional das Actividades Económicas, com a atribuição de um total de 60 prémios, no valor unitário de 250 euros, perfazendo um montante global de 15.000 euros. Os prémios deverão ser utilizados até 31 de Julho de 2026, exclusivamente nos estabelecimentos aderentes.

Os próximos sorteios encontram-se agendados para os dias 30 de Abril e 29 de Maio de 2026.

Por fim, diz que a Câmara Municipal do Funchal reafirma, deste modo, o seu compromisso com a promoção da inovação digital e a valorização do comércio local, contribuindo para o desenvolvimento de uma economia mais dinâmica, sustentável e inclusiva em todo o concelho.