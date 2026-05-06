Euro volta a subir e atinge patamar dos 1,17 dólares

O euro voltou esta quarta-feira a subir, atingindo o patamar dos 1,17 dólares, face a um possível acordo entre os Estados Unidos e o Irão, apesar das ameaças de Donald Trump.

Pelas 18:03 (hora de Lisboa), a moeda única seguia a negociar a 1,1748 dólares, face aos 1,1699 dólares de terça-feira.

O euro avançou face à libra e recuou em relação ao iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou ontem o câmbio de referência do euro em 1,1762 dólares.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou ontem bombardear o Irão com "uma intensidade muito maior do que antes" caso os líderes iranianos não cheguem a um acordo com os Estados Unidos.

De acordo com uma notícia publicada ontem pelo portal de notícias Axios, "dois responsáveis norte-americanos e duas outras fontes familiarizadas com o assunto" relataram a existência de "um memorando de entendimento de uma página com o objetivo de pôr fim à guerra e estabelecer uma estrutura para negociações nucleares mais detalhadas".

Segundo o portal, os Estados Unidos estariam à espera de uma resposta de Teerão nas próximas 48 horas.

"O acordo prevê que o Irão se comprometa com uma moratória no enriquecimento nuclear, os Estados Unidos concordem em levantar as suas sanções e libertar milhares de milhões de dólares em fundos iranianos congelados, e ambas as partes suspendam as restrições ao trânsito no estreito de Ormuz", avançou o portal de notícias.

Trump anunciou, na terça-feira à noite, o fim da operação 'Projeto Liberdade', que visava permitir a passagem pelo estreito de Ormuz de centenas de navios retidos no Golfo Pérsico.

A decisão abrupta foi justificada com a vontade de incentivar uma solução diplomática.

Divisas......................quarta-feira..........................terça-feira

Euro/dólar.................1,1748...........................1,1699

Euro/libra...................0,86457........................0,86305

Euro/iene.......................183,71........................184,60

Dólar/iene......................156,38.....................157,79