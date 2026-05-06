Condições meteorológicas motivam alteração de horário do 'Lobo Marinho' na sexta-feira

A Porto Santo Line informa, através de uma nota, que face às condições atmosféricas previstas para a próxima sexta-feira, 8 de Maio, na Região Autónoma da Madeira, e de forma a assegurar viagens em segurança para os passageiros, terá de alterar os horários das mesmas.

Assim, a viagem Funchal - Porto Santo está agendada para as 8 horas e a travessia Porto Santo - Funchal será às 11 horas.

As passagens foram automaticamente remarcadas para este novo horário.

Informa que para mais informações, poderá ser contactado o (+351) 291 210 300, ou enviar e-mail para [email protected], de 2ªf a domingo, das 9h às 12h30 e das 14h às 19h ou então dirigir-se a um dos balcões: na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, nº 20, Funchal: de 2ªf a 6ªf, das 8h30h às 18h;Estrada Monumental, nº 175 C, Funchal: de 2ªf a domingo, das 9h às 20h;Cais do Funchal, de 2ªf a domingo, das 10h às 13h e das 14h às 19h ou na Rua D. Estevão de Alencastre, Loja 6/7, Porto Santo: de 2ª a 6ªf, das 10h às 18h.