Corrida do Dia do Exército esta sexta-feira à noite no Funchal

As principais artérias do Funchal serão palco, amanhã à noite, de mais uma edição da Corrida do Dia do Exército / Zona Militar da Madeira, uma iniciativa organizada pela Zona Militar da Madeira em parceria com a Associação de Atletismo da Madeira.

Este evento integra-se no circuito Madeira a Correr, sendo que a prova terá uma extensão total de cinco quilómetros e arranca às 21 horas, na Avenida Arriaga, junto à estátua de João Gonçalves Zarco. O percurso segue pela Rua do Aljube, Ponte do Bettencourt, Rua Fernão de Ornelas e Rua do Anadia, descendo depois até à Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, no lado norte. Os atletas seguem posteriormente pela Avenida Zarco, repetindo o circuito ao longo de quatro voltas, antes de cortarem a meta instalada em frente ao Palácio de São Lourenço.

No final da corrida, todos os participantes poderão desfrutar de um lanche-convívio oferecido pela organização. A cerimónia de entrega de prémios está agendada para as 21h45.