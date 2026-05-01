Até o 'papa' veio à festa do Marítimo

Há muita gente concentrada numa zona tipo fan zone. A música está sempre presente, cria ambiente e mantém o ritmo da festa. Vê-se verde e rubro por todo o lado, camisolas, cachecóis e bandeiras. O espaço está composto, com adeptos a circular, a parar, a ficar.

Há comes e bebes, copos na mão, petiscos a passar de grupo em grupo. As pessoas conversam, riem, tiram fotos. Não há cânticos, mas há animação constante. O líder da claque Esquadrão garante que está tudo preparado para o momento, mas sem coreografia especial.

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No meio, surge também o lado mais descontraído: Rui Rodrigues, de “papa” na cabeça, entra na brincadeira. “Papa, papa… mas não sou o Papa do Marítimo”, diz, entre risos.

Sócio há 12 anos, garante que já esperava este momento. E isso sente-se. Não há euforia exagerada, mas há confiança e vontade de aproveitar a festa.