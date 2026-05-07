Cerimónia do Muro da Solidariedade realiza-se esta sexta-feira

A cerimónia do Muro da Solidariedade, iniciativa integrada no programa da Festa da Flor 2026, decorre esta sexta-feira, dia 8 de Maio, a partir das 15 horas, na Placa Central da Avenida Arriaga, no Funchal.

O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, e o secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, estarão presentes na cerimónia.

Trata-se, uma vez mais, de um evento organizado pela Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, em parceria com a Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, que, nesta edição, conta com mais várias centenas de utentes de quase 4 dezenas de instituições de solidariedade social, nomeadamente de IPSS (Instituições Particulares de Solidariedade Social), do Instituto de Segurança Social da Madeira, e de Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira.