Célia Pessegueiro ajudou os agricultores quando liderava a Ponta do Sol?

O PS-Madeira, numa iniciativa liderada pela presidente Célia Pessegueiro, veio questionar o Governo Regional sobre os apoios prometidos aos bananicultores afectados pelo mau-tempo, no final do ano passado. A presidente dos socialistas lembrou que os prejuízos não se limitam à perda imediata de produção, superior a 25%, alargando-se os efeitos ao futuro, ao serem danificadas as bananeiras, como noticiado pelo DIÁRIO.

Vários foram os leitores que fizeram comentários à iniciativa dos socialistas. Um deles escreveu: “E ajudaste alguma vez os agricultores na Ponta do Sol(?)”. O ponto de interrogação é nosso e, apesar de a afirmação poder ter sido intencionalmente sarcástica, como não se pode avaliar a intenção dos leitores, tomamo-la literalmente.

Assim, tentaremos verificar se é verdade ou não que Célia Pessegueiro, enquanto presidente da Câmara, alguma vez e de alguma forma ajudou os agricultores do concelho a que presidia.

A nossa verificação vai ser feita com base em notícias da comunicação social e em publicações nas redes sociais feitas pela autarca durante e no final do mandato anterior, quando presidia à Câmara Municipal.

Uma das primeiras conclusões a retirar da análise efectuada é que a resposta à questão colocada depende muito da definição adoptada para a expressão “ajudar os agricultores”. Se a análise incidir exclusivamente sobre apoios financeiros directos atribuídos individualmente a produtores agrícolas, então a evidência encontrada é bastante reduzida. No entanto, se forem considerados apoios indirectos através da recuperação de infra-estruturas usadas pela actividade agrícola, então existem vários exemplos documentados ao longo dos mandatos de Célia Pessegueiro.

Na pesquisa efectuada, encontrámos várias referências a intervenções municipais relacionadas com poços de rega, tanques, levadas, veredas, canais de água e acessos rurais utilizados por agricultores. Um dos exemplos mais referidos pela comunicação social regional, em Maio de 2021, foi a requalificação de um poço de rega no sítio do Pomar do Vale, na Lombada. A obra incluiu trabalhos na vereda e na levada associadas ao sistema de abastecimento de água e foi apresentada como beneficiando mais de uma centena de agricultores.

Nos documentos de prestação de contas divulgados pelo executivo municipal aparecem igualmente referências à recuperação de poços colectivos alimentados por água de nascente ou de ribeira, recuperação de tanques de rega, limpeza e recuperação de levadas e beneficiação de veredas rurais em várias zonas do concelho.

Também encontrámos referências à realização de obras (lançamento e/ou conclusão) em acessibilidades usadas pela actividade agrícola. Entre elas surgem intervenções na zona Jangão / Pedras, no Caminho do Outeiro e no Caminho do Pinheiro entre o Pinheiro e o Lombo de São João. Em diferentes publicações da autarquia e da então presidente, estas obras aparecem associadas à melhoria das condições de acesso a terrenos agrícolas e zonas rurais.

Ao mesmo tempo, importa introduzir algumas reservas. Muitas das obras identificadas não serviam exclusivamente a agricultura, beneficiando igualmente moradores e circulação local. Além disso, nem sempre é possível perceber, apenas através das notícias e publicações institucionais, qual a dimensão exacta do investimento agrícola associado a cada intervenção.

Outra conclusão é que a maioria das intervenções detectadas relaciona-se sobretudo com água de rega, acessibilidades rurais, recuperação de infra-estruturas e apoio indirecto à actividade agrícola.

Ainda assim, os elementos recolhidos não permitem sustentar a ideia de que nunca existiu qualquer ajuda aos agricultores da Ponta do Sol durante os mandatos da antiga presidente da Câmara.

Pelo contrário, a documentação consultada demonstra a existência de várias intervenções municipais que beneficiaram directa ou indirectamente a actividade agrícola no concelho, sobretudo através da recuperação de sistemas colectivos de água, poços, levadas, acessos e infraestruturas rurais. Assim, a afirmação é (no seu sentido literal) avaliada como verdadeira. Célia Pessegueiro, enquanto presidente da Câmara da Ponta do Sol ajudou os agricultores, em várias ocasiões e com vários projectos.