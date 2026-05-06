Teatro Municipal Baltazar Dias recebe concerto Mandoisland

No próximo dia 8 de Maio, sexta-feira, pelas 20 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias, realiza-se o concerto Mandoisland.

Segundo nota à imprensa, "a obra MandoIsland marca o encontro com a música regional madeirense, propondo a criação de uma suíte de peças inspiradas na música da Madeira, reinterpretadas de forma erudita pelo olhar de dois grandes músicos, Norberto Cruz no bandolim e Slobodan Sarcevic no acordeão".

Para além desta obra, conforme dá conta, "o concerto apresenta repertórios de diversos compositores da tradição musical mundial, trazendo aos dois instrumentos obras desafiantes oriundas de várias culturas, tanto da tradição erudita como de outras matrizes musicais, procurando surpreender o público pela excelência interpretativa".

Revela ainda que "este projecto tem como base a promoção da acessibilidade cultural a este tipo de repertório, levando a proposta a todos os concelhos da Região Autónoma da Madeira".

Explica também que se trata "de uma experiência artística que celebra a riqueza musical e oferece à população um evento memorável e acessível". Prossegue, dizendo que "a sugestão de entrada livre reforça o compromisso com a democratização da cultura, tornando este espectáculo especialmente adequado para integrar iniciativas de promoção da acessibilidade cultural".

O concerto é da organização da ABM Madeira, uma estrutura financiada pela República Portuguesa, Governo da Madeira, Direção-Geral das Artes, Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura e pela Secretaria Regional de Educação. Tem como parceiros a Câmara Municipal do Funchal, Teatro Municipal Baltazar Dias, DIÁRIO de Notícias da Madeira e o Portal das Artes

Ficha artística

Artistas:

•Norberto Gonçalves da Cruz — bandolim

•Slobodan Sarcevic — acordeão