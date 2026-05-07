13.º Encontro Anual do Centro de Química da Madeira a 14 e 15 de Julho

O campus universitário da Penteada acolhe, nos dias 14 e 15 de Julho, o 13.º Encontro Anual do Centro de Química da Madeira. A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição obrigatória até ao dia 6 de Julho. Os investigadores podem apresentar propostas de comunicações orais até 22 de Maio.

De acordo com nota à imprensa, "este encontro científico constitui um fórum privilegiado para a apresentação, partilha e discussão dos resultados de investigação desenvolvidos durante o ano académico de 2025/2026, reflectindo a actividade nas principais áreas estratégicas do Centro, designadamente Química Analítica, Química Alimentar, Saúde, Materiais, Modelação Molecular, Nanoquímica e Fitoquímica".

Estruturado em dois grupos interdisciplinares - Materiais e Produtos Naturais - o Centro assume um papel central na promoção e dinamização das atividades de investigação e desenvolvimento nas áreas da Química e Bioquímica na Região Autónoma da Madeira.

"Com a realização do seu Encontro Anual e de outras iniciativas científicas, o CQM reforça o seu compromisso com a excelência científica, com impacto social e económico, promovendo a inovação, a transferência de conhecimento e a formação de recursos humanos altamente qualificados. Desta forma, afirma-se como um parceiro incontornável no panorama científico regional, nacional e internacional, contribuindo para o desenvolvimento científico, social e económico da Região Autónoma da Madeira, do País e da Europa", termina.