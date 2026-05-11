Paulo Fidalgo atinge centena de jogos pelo Marítimo

Paulo Fidalgo, técnico que cumpre a quarta temporada como timoneiro principal do Marítimo da Madeira Andebol SAD, atingiu no passado Domingo frente ao Belenenses, o jogo 100 da sua carreira a orientar os verde-rubros. Com 50 anos de idade, nascido em 1975 na cidade de Lourenço Marques, actual Maputo, iniciou a prática do andebol como atleta em 1987 em Guimarães com as cores do Francisco da Holanda.

Em 2001 transfere-se para a Madeira para jogar no Académico Marítimo Madeira Andebol SAD, cores onde iniciou a sua carreira como treinador adjunto e depois principal e onde se manteve até a mudança para Marítimo da Madeira Andebol SAD em 2020/2021. Paulo Fidalgo é ainda seleccionador nacional adjunto na Seleção A.