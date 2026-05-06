IV Encontro de Primavera decorre na 'Jaime Moniz'

A Associação Regional de Administração Educacional (ARAE) e o Fórum Português de Administração Educacional (FPAE) promovem, na segunda-feira, 11 de Maio, o IV Encontro de Primavera, que terá lugar na Escola Secundária Jaime Moniz, sob o tema '4 Décadas da Lei de Bases do Sistema Educativo. Entre o legado e o futuro. Que desafios?'.

A iniciativa reúne especialistas em políticas e administração da educação para reflectir sobre o impacto da Lei de Bases ao longo dos últimos 40 anos e debater os desafios actuais da escola pública portuguesa. O encontro pretende ainda assinalar duas décadas da aplicação do Decreto Legislativo Regional n.º 21/2006/M na governação das escolas da Região Autónoma da Madeira.

O programa integra duas conferências, proferidas por Almerindo Afonso e Maria João de Carvalho, além de um painel de debate que contará com a participação de directores escolares, decisores políticos e investigadores ligados à área da educação.