Nado Livre suspenso na piscina do Porto Santo por falta de nadador-salvador

A prática de nado livre na piscina do Porto Santo será suspensa a partir desta quinta-feira, 30 de Abril, por falta de nadador-salvador, condição obrigatória para o funcionamento da actividade, informou o Gabinete da Administração Pública Regional.

Em publicação na rede social Facebook, a entidade agradece ao Município do Porto Santo pela colaboração prestada até ao momento, destacando “a pronta disponibilidade e colaboração, nomeadamente pela cedência do nadador-salvador”, um contributo que permitiu assegurar o normal funcionamento da actividade até agora.

O Gabinete da Administração Pública Regional expressa igualmente reconhecimento individual ao profissional envolvido: “Endereçamos igualmente um reconhecimento ao nadador-salvador Rogério Paulo Drumond Menezes, pela sua dedicação, profissionalismo e exemplar desempenho.”

Segundo a nota divulgada, a suspensão da actividade deve-se ao facto de deixar de estar garantida a presença de um nadador-salvador, requisito legal indispensável. A entidade sublinha que a decisão, embora impactante para os utilizadores, resulta da necessidade de cumprir as normas em vigor e garantir a segurança.

“Sabemos que esta situação representa um constrangimento para os utentes e lamentamos sinceramente o incómodo causado”, refere o comunicado, acrescentando que “o cumprimento da legislação aplicável e a segurança de todos têm de ser salvaguardados”.

O Gabinete da Administração Pública Regional assegura que a actividade de nado livre será retomada assim que estejam reunidas as condições necessárias para o seu funcionamento.