Homem sente-se mal e despista-se na Camacha

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz foram accionados, na manhã de hoje, para prestar assistência a um homem que se sentiu mal enquanto conduzia na via expresso da Camacha.

Segundo foi possível apurar, o condutor, cuja idade não foi possível aferir, acabou por se despistar com uma viatura ligeira, permanecendo no interior do automóvel até à chegada dos meios de socorro. Apesar do aparato, o homem não sofreu ferimentos na sequência do despiste. Por precaução, foi transportado para o hospital para avaliação médica.